Faetano, cantieri al via per la frana V Gualdaria Incontro con la cittadinanza per illustrare gli interventi di messa in sicurezza, insieme al quadro delle opere in corso per il Castello

Fronte critico che attende soluzioni dal 2018: con il via ai cantieri ad inizio settimana scatta l’operazione di ripristino e consolidamento del movimento franoso in località Bigandola, arteria cruciale per la comunità di Faetano, con l’obiettivo di garantire la definitiva messa in sicurezza e la piena fruibilità dell’area. Il piano è stato presentato alla cittadinanza dal Segretario al Territorio Matteo Ciacci, il Capitano di Castello Giorgio Moroni e il Direttore di Dipartimento Catia Cesarini, che hanno fatto il punto su soluzioni tecniche, tempi di realizzazione e gestione della viabilità.

L’orizzonte temporale punta dritto ad aprile 2027 per la riconsegna dell'opera collaudata e sicura. Per consentire i lavori, la viabilità subirà inevitabili modifiche a fasi: già da lunedì, è attivo un senso unico alternato regolato da semaforo; dal 3 novembre al 18 dicembre la strada sarà invece completamente chiusa al traffico, con deviazioni su percorsi alternativi già predisposti. Due, in particolare, i correttivi messi in campo per tutelare i cittadini durante le fasi più impattanti: per snellire i flussi, la direttrice verso Montegiardino è stata liberata dai due semafori prima attivi; sul fronte dei servizi, il medico di base garantirà la presenza in ambulatorio dal lunedì al venerdì, evitando spostamenti alle persone anziane e fragili.

L'intervento fa parte di un pacchetto più ampio di investimenti sul Castello: dalla sistemazione dell'argine del Marano e del torrente di via Campo del Fiume, all’ampliamento del cimitero con nuovi ossari, fino al recupero a fini comunitari dell’ex Asilo e dell’ex casa del dottore, accanto a nuove asfaltature e al completamento del campo da beach. Un piano capillare per restituire sicurezza, servizi e vivibilità.



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