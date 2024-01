LA VOCE DEI CAPITANI Faetano, Giorgio Moroni: "Non chiediamo grandi infrastrutture ma serve manutenzione" Da anni, afferma Moroni, chiediamo un cantoniere e un marciapiede dove da anni c'è già un progetto, ancora niente.

Il Capitano di Castello di Faetano Giorgio Moroni fa il punto su obiettivi e progetti per il 2024: "Purtroppo rimangono quelli del 2023, che poi erano anche quelli del 2022. Non chiediamo grandi infrastrutture - afferma - puntiamo più che altro sulla manutenzione. Da anni chiediamo un cantoniere che ci era stato promesso ma ad oggi ancora ne siamo sprovvisti".

"La manutenzione - aggiunge - è importante per quel che riguarda la pulizia delle strade, delle caditoie, taglio erba; speriamo che quest'anno possiamo essere accontentati. Abbiamo chiesto un marciapiede dove da anni è già presente un progetto, Il Segretario è venuto lui stesso nel castello a promettere la realizzazione, ad oggi però ancora non esiste".

"Nota positiva - spiega - è che forse quest'anno riusciamo a chiudere il progetto di riqualificazione del vecchio campo da tennis in una nuova struttura. Attività nata grazie alla collaborazione con un fondo dato dall'Ente Cassa e la collaborazione con l'Azienda per i Lavori Pubblici. Uno spazio che darà la possibilità a giovani, non solo di Faetano ma di tutta la Repubblica, di ritrovarsi in uno spazio dedicato dove fare attività fisica in tutta tranquillità.

Altro punto che la Giunta vuole portare all'attenzione è il tema frane: "Ne abbiamo di importanti che ormai dal 2018 sono ferme li - conclude Moroni - e nessuno sa più niente".

L'intervista a Giorgio Moroni (Capitano di Castello Faetano)

