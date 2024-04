Faetano: martedì 9 e mercoledì 10 aprile la farmacia resterà chiusa per inventario

Domani e mercoledì 10 aprile la farmacia di Faetano resterà chiusa per inventario. Rimarranno aperte le 6 restanti farmacie del territorio, compresa quella di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, aperta 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Operativo anche il distributore H24 presso la farmacia di Città, per i prodotti senza obbligo di ricetta ma che comunque richiedono l’intervento del farmacista, grazie al teleconsulto con un farmacista ISS sempre disponibile. Invariati gli orari delle altre farmacie in territorio.

