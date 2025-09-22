TV LIVE ·
Faetano, nuovo gioco donato alla scuola in ricordo di Jenni Tamagnini

Raccolta fondi di cittadini, associazioni e imprese: il parco sarà dedicato all'insegnante scomparsa

22 set 2025
La Giunta di Castello e gli insegnanti della Scuola Elementare di Faetano hanno espresso un sentito ringraziamento a tutta la comunità per la donazione di un nuovo gioco da esterno alla scuola. L’iniziativa è frutto di una raccolta fondi - terminata lo scorso 30 giugno - che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, associazioni e imprese locali, permettendo di rinnovare lo spazio a disposizione dei bambini per momenti di gioco e condivisione.

Il progetto è stato realizzato in ricordo di Jenni, “che considerava la scuola la sua casa e ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità”, si legge nel comunicato.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’AASLP, che ha seguito le valutazioni preliminari, l’allestimento e la messa in sicurezza della struttura. A primavera sarà organizzato un evento per inaugurare il parco che verrà dedicato a Jenni.





