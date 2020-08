INQUINAMENTO Faetano: sversamenti e sostanze organiche nel rio Ca'Chiavello, in corso bonifiche e analisi campioni Nessun problema per la salute pubblica, ci spiega Francesca Masi direttore UOC sanità pubblica. Cause riconducibili ad un problema alle fognature e ad un evento accidentale in un'azienda.

Situazione ancora problematica nel rio Ca'Chiavello, affluente del torrente Marano, che da qualche giorno si presenta in più punti di colore scuro. Già attivati gli interventi di bonifica da parte della Protezione Civile in collaborazione con la Polizia Civile e il Dipartimento Prevenzione dell'ISS. A monte, all'altezza di Strada Sabattino a Faetano, l'area in cui si trovano ancora più sostanze. Per arginare l'inquinamento disposte delle barriere assorbenti e contenitive.



Si attendono le analisi dei campionamenti per capire meglio quali sostanze sono finite nelle acqua ma le cause sono riconducibili ad un problema alle fognature e ad un evento accidentale in un'azienda.

Nel servizio l'intervista a Francesca Masi (Direttore UOC Sanità Pubblica)

