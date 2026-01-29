Fake news: al via il laboratorio nelle scuole della Consulta per l'Informazione

Le interviste a Teodoro Lonfernini, Roberto Chiesa, Denise Bronzetti e Italo Righi

Leggere, riconoscere, sviluppare senso critico. Sono il salvagente per provare a galleggiare nel mare magnum della rete, continuamente sovrastimolati da web e social. Importante soprattutto per coloro che sono cresciuti usandoli come principali fonti di informazione: gli studenti di oggi.

Ed è proprio a loro che è dedicato il laboratorio sulle fake news.E chi meglio dei giornalisti per guidarli e indirizzarli, con la Consulta per l'Informazione, sostenuta dalla Segreteria all'Istruzione e Cultura.

"Sappiamo che formare - commenta Teodoro Lonfernini, segretario all'Istruzione - non è soltanto seguire una buona pratica didattica, ma è la capacità di poter portare un arricchimento specifico: farlo anche attraverso queste tecniche è secondo tutti noi molto utile".

I Ragazzi come stanno reagendo? "Devo dire molto bene - risponde Roberto Chiesa, presidente della Consulta per l'Informazione -. Non avevo dubbi, perché le giovani generazioni sono molto più fresche, elastiche e disponibili a 'scovare il nemico' (le fake news) di quanto non lo siamo noi. Siamo particolarmente orgogliosi di avere editato questo progetto, di avere trovato l'ispirazione dalla Reggenza, grazie al grande sostegno della Segreteria alla Cultura e dei dirigenti scolastici".

Già da un paio di anni la Consulta per l'Informazione porta i laboratori di giornalismo nelle aule e alimenta curiosità e voglia di capire. Quello sulle fake news debutta proprio ora e arriverà in tutte le classi aderenti tra scuole superiori e medie. A volerlo fortemente furono i Capitani Reggenti del semestre 1 aprile – 1 ottobre 2025, Denise Bronzetti e Italo Righi: "Innanzitutto perché l'informazione è un bene pubblico - commenta Bronzetti - e quindi i ragazzi devono avere per questo gli strumenti per cercare di capire che cosa è giusto, che cosa non lo è e soprattutto che cosa può diventare pericoloso". "Abbiamo insistito molto su questo progetto - conclude Righi - che ci sembra importante per i giovani e non solo per i giovani, perché anche chi ha una certa età a volte rimane confuso davanti alle notizie che non sempre sono chiare e limpide".

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini (segretario all'Istruzione), Roberto Chiesa (presidente della Consulta per l'Informazione), Denise Bronzetti e Italo Righi (Capitani Reggenti 1 aprile – 1 ottobre 2025)







