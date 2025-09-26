"Fake news: parlarne a scuola per riconscerle e difendersi", nuovo progetto contro la disinformazione Da un'idea della Reggenza, realizzato dalla Consulta per l'Informazione è rivolto a tutti gli studenti sammarinesi

Trasformarsi in detective della verità digitale, capire l'anatomia di una notizia falsa o di una foto ritoccata. Gli studenti delle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado potranno partecipare al progetto “Fake news. Parlarne a scuola per riconoscerle e difendersi” presentato oggi in udienza ai Capi di Stato Denise Bronzetti e Italo Righi.

Una serie di lezioni, con esempi semplici e visivi, per sviluppare negli studenti la capacità di riconoscere, analizzare criticamente e rispondere in modo appropriato alle fake news e alla disinformazione, promuovendo un uso consapevole e responsabile dei media digitali, ribadendo l'importanza di chiedere sempre a un genitore o un adulto se qualcosa sembri strano o non vero.

"Dobbiamo fare i complimenti alle loro Eccellenze per aver ideato questo progetto - commenta Stefano Canti, Segretario alla Giustizia - E soprattutto alla Consulta per l'Informazione della Repubblica di San Marino per aver raccolto questa sfida. Un progetto importante per dare la giusta informazione. Credo che questo sia giusto in un paese piccolo come il nostro. E dobbiamo, diciamo, renderci conto che con tutti gli strumenti che abbiamo oggi, dei social network e altro, la disinformazione è massima".



“Una vostra idea che abbiamo fatto nostra e che è diventata un progetto” ha sottolineato Roberto Chiesa, presidente della Consulta per l'Informazione. L'invito era arrivato infatti proprio dalla Reggenza in occasione della celebrazione dei 10 anni della nascita dell'organismo che rappresenta i giornalisti.

“Un progetto fortemente voluto dalla Reggenza – hanno ribadito i Capi di Stato - e fin da subito accolto e promosso con una sinergia di intenti. I social non sono solo spazi irreali – hanno sottolineato nel loro discorso – ma parte integrante della vita dei giovani altamente esposti alle fakenews e alla condivisione di notizie false che si autoalimentano”.

"Interessare i giovani non è facile - ha concluso Roberto Chiesa - Noi crediamo però che questo argomento sia a prova di tutto e che i giovani siano in realtà molto più sensibili di come noi li disegniamo, per comodità spesso. E quindi siamo convinti, oltre ad avere mantenuto una promessa, siamo convinti di poter stimolare in loro una reazione, un lavoro, che poi faranno la prima parte con noi, poi con i loro insegnanti, poi anche nelle loro case da soli, perché la rivoluzione culturale, non mi ricordo chi diceva che partiva dentro di noi, ma comunque così credo sia".



