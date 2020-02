Fake news sulla chiusura delle scuole: attenzione

Ancora in attesa della decisione della Segreteria di Stato per l'istruzione e della Regione Emilia Romagna in merito alla riapertura delle scuole, iniziano a girare fake news montate ad arte sulla proroga della chiusura fino all'8 marzo. Nelle chat tra ragazzi stanno girando falsi screen shot di una nostra pagina web nella quale annunciamo la chiusura fino a domenica prossima. Stessa sorte è toccata alla pagina del sito della Regione Emilia Romagna, falsificata ad arte con lo stesso messaggio.