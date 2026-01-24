SAN MARINO
Falciano: Angelina Casadei compie 100 anni
Una lunga vita vissuta tra l'affetto dei famigliari. Nel video le immagini dei festeggiamenti
San Marino ha una nuova “centenaria”: è Angelina Casadei, di Falciano. Cento anni vissuti con l'amore di una grande famiglia, tutta riunita per celebrare un compleanno a due zeri.
A testimonianza dell'affetto di un intera comunità anche la Giunta di Castello di Serravalle, presente con il Capitano Andrea Cescentini e il membro di giunta Eros Merlini.
