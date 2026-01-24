SAN MARINO

Falciano: Angelina Casadei compie 100 anni

Una lunga vita vissuta tra l'affetto dei famigliari. Nel video le immagini dei festeggiamenti

San Marino ha una nuova “centenaria”: è Angelina Casadei, di Falciano. Cento anni vissuti con l'amore di una grande famiglia, tutta riunita per celebrare un compleanno a due zeri.

A testimonianza dell'affetto di un intera comunità anche la Giunta di Castello di Serravalle, presente con il Capitano Andrea Cescentini e il membro di giunta Eros Merlini.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy