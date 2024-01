False assicurazioni, BCSM rimanda all'elenco compagnie autorizzate a San Marino

False assicurazioni, BCSM rimanda all'elenco compagnie autorizzate a San Marino.

Dopo il caso delle false polizze assicurative che si sono rivelate delle truffe, Banca Centrale ricorda che, in base alle norme in vigore, le compagnie straniere sono autorizzate a distribuire polizze nella Repubblica di San Marino unicamente per il tramite di intermediari autorizzati da BCSM.



Sul portale dell'Autorità di vigilanza è possibile trovare l'elenco delle compagnie autorizzate (a questo link) e degli intermediari autorizzati (a questo link).



L'istituto di via del Voltone riferisce inoltre che è in fase di consultazione un aggiornamento della regolamentazione vigente in materia di distribuzione assicurativa, che introdurrà ulteriori presidi a tutela degli utenti del settore assicurativo.

