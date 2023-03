Falsi messaggi da Telepass: arrivati anche ad alcuni sammarinesi

Non solo tentativi di truffe attraverso falsi messaggi che utilizzano i profili delle carte di credito o delle banche, ma ora anche di Telepass. Sono infatti arrivati in questi giorni a diversi utenti, anche sammarinesi, sms da un falso profilo della compagnia che invitano a cliccare su un link per saldare una fantomatica fattura o pagare una multa. Un tentativo di phishing per truffare gli utenti ed accedere ai loro dati. La stessa compagnia, sui suoi canali social, avverte gli utenti di porre attenzione e non cliccare mai su link contenuti negli sms. Annuncia inoltre di essersi già attivata con le autorità competenti per tentare di fermare l'invio di questi messaggi.