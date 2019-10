Famiglia sammarinese accoglie grandi e piccini nel giardino per una festa ispirata “A Nightmare Before Christmas”

Al bando le solite zucche, per la famiglia Martellucci, Halloween è molto di più. Da ormai sette anni Giuliana e Giancarlo, insieme alla figlia Valentina, aprono la loro casa a chiunque voglia trascorrere una notte “da brividi”. Quest'anno, per l'occasione, il giardino si trasforma in "set cinematografico" ispirato - nelle scenografie - al film d'animazione “A Nightmare Before Christmas", di Tim Burton; pellicola che racconta la storia di Jack Skeletron attorniato a sua volta da altri bizzarri e terrificanti personaggi.

Dopo mesi e mesi di lavoro, a settembre è iniziato il posizionamento delle strutture: tutte in ferro e cartapesta, realizzate da Giuliana manualmente con grande abilità. L'utilizzo di molti materiali di riciclo ha consentito di contenere i costi. E il tempo e le energie spesi, vengono ampiamente ripagati dalla meraviglia negli occhi dei bambini.

Presenze spettrali, lapidi, bare, mostri, insetti spaventosi, trucco impeccabile: c'è tutto l'immaginario horror. Salta all'occhio l'estrema cura del dettaglio. Un capolavoro di fantasia e creatività. E di notte, l'effetto si annuncia ancor più sbalorditivo. Appuntamento a partire dalle 17 in Strada Genga dell'Acqua, a Lesignano.

Guarda le interviste a Giuliana Casali, Giancarlo Martellucci e Valentina Martellucci.