SAN MARINO Famiglie in difficoltà: il sostegno della Caritas per il Natale Giovanni Ceccoli, Caritas San Marino: “Diverse le persone che in questo periodo vengono a fare offerte volontarie e per noi questa è una grossa soddisfazione”.

La povertà è una realtà anche per oltre 80 famiglie sammarinesi o residenti che anche nel periodo del Natale hanno bisogno dell'aiuto e del sostegno della Caritas di San Marino. Sono almeno 60 quelle che mensilmente bussano alla porta della Casa San Michele: “Il nostro sostegno a queste famiglie – sottolinea Giovanni Ceccoli, della Caritas San Marino - è possibile anche grazie alla generosità dei sammarinesi”.

“Diverse le persone che in questo periodo vengono a fare offerte volontarie – aggiunge Ceccoli - e per noi questa è una grossa soddisfazione”. Inoltre vista la presenza di persone che da diversi anni si rivolgono alla Caritas è stata realizzata questa nuova stanza alla Casa San Michele per contattare le persone in difficoltà e aiutarle in un percorso di reinserimento.

Nel servizio l'intervista a Giovanni Ceccoli (Caritas San Marino)

