Famiglie sammarinesi: più piccole, spendono di più ma sempre meno sul territorio

Famiglie più piccole, spese in aumento e abitudini di consumo sempre più orientate anche all’online: è il quadro che emerge dall’indagine 2024 dell’Ufficio Nazionale di Statistica sui consumi e lo stile di vita dei nuclei sammarinesi. Dopo alcuni anni di sospensione, la rilevazione – condotta con un nuovo questionario online anonimo – evidenzia cambiamenti nella struttura familiare, con una crescita delle famiglie monocomponente e di quelle con un solo genitore.

Aumenta anche la presenza di capifamiglia donne, mentre l’età più rappresentata resta tra i 51 e i 60 anni. Sul fronte economico, la spesa media annua per famiglia raggiunge i 34.003 euro (+16,7% rispetto al 2018), trainata soprattutto da alimentari e abitazione. Crescono anche le spese per istruzione e sport, mentre calano quelle per ricreazione e spettacoli. Diminuisce inoltre la quota di spesa effettuata sul territorio, segno di una maggiore apertura agli acquisti esterni e online, con le famiglie che si rivolgono al web per vacanze ed abbigliamento.

In lieve aumento il reddito medio familiare, che si attesta a 42.995 euro, anche se la fascia più numerosa è quella compresa tra 15.000 euro e i 30.000 euro. Oltre un terzo delle famiglie percepisce un peggioramento della propria situazione economica. Resta elevata la quota di proprietari di casa (oltre il 70%), mentre aumenta la diffusione delle tecnologie: smartphone, connessione internet e smart TV sono ormai presenti nella grande maggioranza delle abitazioni.









