ODCEC Fare impresa a San Marino: al Kursaal il convegno dei commercialisti ed esperti contabili Al convegno intervenuti anche il Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio Marco Gatti e il Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio Fabio Righi

Illustrare le caratteristiche e opportunità offerte dalla normativa sammarinese alle imprese che intendono insediarsi nel nostro Paese. È stato questo il focus centrale del convegno "Fare impresa a San Marino", organizzato ieri al Kursaal dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Al Convegno presenti anche i commercialisti dell’Ordine di Monza-Brianza e di Bologna, tra cui il Presidente dell’Ordine di Monza-Brianza dott. Augusto Riva e il Consigliere Delegato dell’Ordine di Bologna dott. Giovanni Enrico Passarini.

Si è parlato di normativa societaria, fiscalità e trust. Un evento significativo, scrivono i Commercialisti, anche dal punto di vista relazionale, in quanto é il primo convegno completamente in presenza (senza alcun collegamento da remoto) dopo due anni di restrizioni causate dalla pandemia: "Abbiamo voluto favorire quei rapporti interpersonali di colleganza e di amicizia - evidenziano - che i mezzi telematici e informatici non potranno mai sostituire".

Al convegno sono intervenuti anche il Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio Marco Gatti e il Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio Fabio Righi che hanno rappresentato la vicinanza delle istituzioni sammarinesi all’imprenditoria.

