Farma Sao Francisco: presentato a Serravalle il progetto che rendere indipendenti i coltivatori in Mozambico

Un progetto per aiutare le persone in Mozambico a vivere una vita indipendente. Si chiama "Farma Sao Francisco" e se n'è parlato lunedì 14 settembre a Serravalle insieme a Padre Giorgio Bender, missionario nel Paese africano, e a Fra Calisto Anastasio Tinga. Una serata per conoscere la vita delle comunità cristiane africane e il progetto che, tra gli obiettivi, ha la creazione di una fattoria agricola nel centro del Paese, la costruzione di una casa per i missionari, una scuola di formazione nel settore agricolo e la realizzazione di un agriturismo e di un luogo di formazione per i bambini. In questo modo, la famiglie potranno essere autonome e vivere nel loro luogo di nascita. La serata a Serravalle era organizzata dalla Parrocchia, dal Centro sociale Sant'Andrea e da Il Germoglio Onlus.