SALUTE Farmacia di Faetano chiusa per lavori allo stabile

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che la Farmacia di Faetano resterà chiusa per due giorni, a causa dei lavori di manutenzione allo stabile, disposti dalla proprietà dell’edificio. I lavori inizieranno oggi pomeriggio (lunedì 18 ottobre) e si concluderanno entro lunedì 25 ottobre. Pertanto il servizio di farmacia sarà sospeso nelle giornate di mercoledì 20 e venerdì 22 ottobre. L'ISS ricorda che in caso di necessità la Farmacia di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, effettua servizio di apertura h24.

