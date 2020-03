Farmacia Ospedale: si accede dall'esterno per separare percorsi

L'Istituto di Sicurezza sociale comunica che, in ottemperanza all’ordinanza n.3 del 1 marzo 2020, per contenere l’infezione da Coronavirus COVID-19, l’accesso alla farmacia di Cailungo (all’interno dell’Ospedale di Stato) dovrà avvenire in via prioritaria dalla scalinata esterna, anche durante le ore diurne. Tale disposizione è già operativa da oggi ed è motivata dall’esigenza di mantenere il più separati possibili i percorsi da chi si reca in Ospedale e chi deve accedere alla struttura solo per recarsi in farmacia. Si chiede pertanto alla cittadinanza la massima comprensione e collaborazione per la particolarità del momento e per i disagi che potrebbe verificarsi.