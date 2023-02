Farmacie a San Marino: chiusure per inventario

Chiusura temporanea farmacie per inventario Si avvisa la cittadinanza che le farmacie dell’Istituto per la Sicurezza Sociale effettueranno un paio di giorni di chiusura per inventario.

Nel dettaglio il calendario delle chiusure sarà il seguente:

Città 22 e 23 febbraio;

Cailungo (presso l’Ospedale di Stato) 1 e 2 marzo;

Fiorentino 7 e 8 marzo; Borgo 15 e 16 marzo;

Serravalle 21 e 22 marzo;

Gualdicciolo 28 e 29 marzo.

Si ricorda che l’1 e 2 marzo, per sopperire alla temporanea chiusura della farmacia di Cailungo, il servizio di apertura h24 sarà svolto dalla farmacia di Borgo Maggiore. S

i comunica inoltre che nella giornata di domani, mercoledì 22 febbraio, la Farmacia di Borgo Maggiore resterà chiusa dalle 8:00 alle 9:00 a causa di interventi di manutenzione programmata, da parte dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.