Farmacie chiuse temporaneamente per inventario: ecco quando e quali.

Per consentire le operazioni di inventario, il Centro Farmaceutico dell’Ospedale di Stato e le Farmacie, subiranno alcuni giorni di chiusura al pubblico. Per cui se dovete recarvi in una di queste, occhio agli orari:

La Farmacia di Borgo Maggiore resterà chiusa il 27 e 28 Gennaio, quella di Serravalle il 2 e 3 febbraio 2021, la Farmacia di Gualdicciolo il 9 e 10 febbraio, la Farmacia di Fiorentino il 17 e 18 febbraio, quella di Cailungo il 24 e 25 febbraio e quella di San Marino Città il 16 e 17 marzo.

Nelle giornate di chiusura della Farmacia di Cailungo, il servizio di apertura h24 sarà garantito dalla Farmacia di Borgo Maggiore. Infine, le giornate di chiusura del Centro Farmaceutico presso l’Ospedale saranno il 9 e 10 marzo 2021. Per cui l'Iss invita, durante tali giornate, gli assistiti a fare scorta dei materiali necessari nei giorni precedenti.



