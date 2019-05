Farmacie: nuovi orari di apertura al pubblico

Parte per un periodo di prova di un anno la nuova organizzazione delle farmacie. Ratificato l'accordo sottoscritto con i sindacati, cambiano gestione del personale e orari di apertura al pubblico. Confermato, in Città, il doppio turno di 12 ore per tutto il periodo estivo, da Pasqua a settembre. La farmacia rimarrà aperta sette giorni su sette anche durante le feste natalizie. Per gli altri periodi dell'anno è previsto un turno unico con chiusura domenicale. Le farmacie di Serravalle e Borgo Maggiore rimangono aperte a doppio turno – dalle 8 alle 19.30 - dal lunedì al sabato per tutto l'anno; quella di Faetano è aperta nel solo turno del mattino - dalle 8 alle 13.45 – lunedì, mercoledì e giovedì; doppio turno, invece, a Gualdicciolo lunedì, martedì, giovedì e sabato. Mercoledì e venerdì rimarrà aperta solo al mattino dalle 8 alle 13.45. Apertura per Fiorentino dalle 8 alle 19.30 tutti i giorni della settimana tranne lunedì e sabato, in cui rimarrà chiusa il pomeriggio. Per quanto riguarda infine Cailungo, è garantita l'apertura 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, anche come farmacia di emergenza durante assemblee sindacali, scioperi o altri eventi straordinari.