Farmacisti riuniti per la formazione.

L'Associazione Sammarinese Farmacisti promuove – come previsto dalla legge - la formazione professionale continua della categoria con un incontro che si è tenuto ieri sera all'Ospedale di Stato. Presente il Direttore dell'Authority sanitaria, Gabriele Rinaldi. Nell'occasione sono stati illustrati i contenuti della normativa, insieme alle modalità di conseguimento dei crediti ECM, vale a dire di Educazione continua in medicina. All'incontro hanno partecipato farmacisti operanti in territorio, sia in servizio presso strutture pubbliche che private.



