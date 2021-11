SALUTE Farmaco Eutirox: iniziato ritiro anche a San Marino. Iss: "Sostituito perché disponibile una nuova formulazione"

Farmaco Eutirox: iniziato ritiro anche a San Marino. Iss: "Sostituito perché disponibile una nuova formulazione".

A San Marino, così come oltreconfine, è già partito da un paio di giorni il ritiro del medicinale EUTIROX, utilizzato per problemi a livello di tiroide e per questioni legate ai tumori. Il servizio farmaceutico dell'Iss sta ritirando il prodotto ma, spiegano dall'Istituto, questo avviene semplicemente perché l'azienda ha sostituito il farmaco con una nuova formulazione. I lotti interessati dal ritiro sono quelli con il numero seriale che inizia con 2 e finisce con B. La sostituzione non avviene per problemi di sicurezza, precisa l'Iss.

