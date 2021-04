VIAGGIARESICURI.IT Farnesina: ecco i casi in cui è possibile uscire da San Marino

Il sito della Farnesina viaggiaresicuri.it aggiorna le norme sugli spostamenti alla luce del nuovo decreto sammarinese che avrà valore fino alle ore 5.00 del 9 aprile.

“Gli spostamenti tra San Marino e le regioni italiane in cui sono vigenti misure restrittive di contenimento di un elevato alto rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni) – si legge nell'area dedicata alla mobilità - sono vietati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione”.

Tra le situazioni di necessità – continua la Farnesina - rientrano in ogni caso, oltre agli spostamenti transfrontalieri, quelli:

a) per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario oppure per condurli a sé;

b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);

c) per la visita alle seconde case di proprietà;

d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;

e) per l’acquisito di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.

È ammessa la mobilità tra la Repubblica di San Marino e le regioni, provincie e comuni limitrofi se “zone gialle”.

Per le giornate del 3, 4 e 5 aprile, in occasione dunque del week end pasquale, i residenti a San Marino potranno fare visita a parenti e amici che risiedono in Emilia Romagna e nelle Marche.

