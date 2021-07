SALUTE Fascicolo elettronico e green pass: conferenza di presentazione all'Iss

Conferenza stampa di presentazione del fascicolo elettronico oggi all'Iss: nato dalla collaborazione tra pubblico e privato, permetterà agli utenti di accedere a tutti i propri dati sanitari con un semplice click. La necessità di dotarsi di questo strumento si è fatta pressante durante la pandemia con l'esigenza di collaborare a distanza. Da aprile 2020 quando è stato lanciato l'accesso ai servizi on line dell'ISS sono state ricevute oltre cento mila transazioni fatte tra richieste di ricette e prenotazioni per le vaccinazioni. Sono già 16mila le persone che ad oggi hanno attivato il fascicolo sanitario, l'82% di coloro che hanno ricevuto la tessera vaccinale.

Il sistema permetterà di ridurre i sovraccarichi del sistema e gli spostamenti delle persone. Al momento sono stati attivati i servizi per la consultazione dei dati in tempo reale: i referti, gli appuntamenti, le ricette, le vaccinazioni fatti ed anche il green pass. Possibile attivare le deleghe per accedere ai dati dei figli minori. È stato creato un portale informativo su quale reperire le risposte e le istruzioni per l'accesso. L'attivazione va fatta nell'Ufficio Urp dell'ospedale. Per l''accesso le credenziali sono le stesse per accedere al portale della pa così da integrare i sistemi.

Seguiranno aggiornamenti

