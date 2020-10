FASE 2: previste modifiche ai servizi sul territorio e in ospedale, "per gestire – evidenzia l'ISS – la convivenza con il virus"

Conferenza stampa ISS

"Affrontare l'epidemia in modo nuovo rispetto ai mesi dell'emergenza primaverile, - afferma il Direttore Generale Iss, Alessandra Bruschi - confidando sempre di più nella collaborazione dei cittadini, in un quadro che si prospetta altrettanto complesso se si considera che oltre al Covid-19 occorrerà fare i conti con la normale influenza stagionale. Con un tavolo tutto al femminile, l'Iss illustra la riorganizzazione in atto, “per tutelare la popolazione dal contagio – spiega Antonella Sorcinelli, Direttrice facente funzione delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie – e allo stesso tempo garantire le prestazioni, mantenere aperti i servizi, evitando però gli assembramenti”. Fissati nuovi protocolli e disposizioni anti-contagio: si parte dalle nuove modalità di accesso ai centri per la salute, ora esclusivamente su prenotazione telefonica, “con l'assicurazione che qualcuno risponderà”, - tengono a sottolineare, e con fasce orarie prestabilite in base alla prestazione richiesta. “Il tutto – si è detto - anche per superare i disagi lamentati in questo periodo”. Raccomandata, di contro, all'utenza la puntualità agli appuntamenti.





A proposito di profilassi, recepito intanto dalla popolazione il messaggio di prevenzione lanciato con la campagna vaccinale con un tasso di adesione altissimo: 1200 le richieste già pervenute. Vaccini che saranno somministrati al Centro Azzurro, sede con grandi spazi per le attese. In ospedale, pronti a gestire una nuova ondata di ricoveri, -fa sapere Ivonne Zoffoli, Direttore Dipartimento Ospedaliero ISS - riaprendo qualora necessario il reparto Covid. Già predisposti mirati piani operativi, riprogrammati gli orari di reparti e servizi cercando di recuperare ancora più velocemente l’arretrato dovuto al blocco delle attività a marzo, aprile e maggio scorsi.

Per decongestionare ulteriormente l'ospedale, al via da lunedì il “drive-in” per i tamponi, sempre su prenotazione, presso il livello -4 del parcheggio multipiano dell'Iss (zona ex casa di riposo). Rimodulata anche l'attività di Prevenzione con il Dipartimento sempre impegnato nel tracciamento dei contatti – ricorda il Direttore facente funzione Francesca Masi - e nella gestione delle quarantene. “La sfida è grande – osserva ancora il Direttore Generale Iss, Alessandra Bruschi – comunque segnalazioni di anomalie e disservizi sono per noi uno stimolo a migliorare”.

