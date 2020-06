NUOVO DECRETO Fase 3, decreto 102: aprono cinema e teatri, vendite promozionali tutto l'anno

Un nuovo decreto allenta le misure restrittive conseguenti all'emergenza sanitaria e regola nuovi interventi in ambito economico. Da oggi, consentite manifestazioni organizzate, convegni, congressi, eventi culturali e fieristici, attività di sale giochi, sale scommesse e bingo: in questi ultimi casi previsti pannelli di separazione e distanza interpersonale di un metro. Tutto, nel rispetto delle regole sanitarie prescritte e definite da un preciso allegato. Si parte anche con l'attività per cinema e teatri, sempre nel rispetto dei protocolli condivisi con ISS e Protezione Civile. Specificate misure di comportamento in ambito di protezione individuale e di igienizzazione degli ambienti, con dettagli anche per quanto riguarda tutta l'attività di consegna, dalle abitazioni agli uffici. Di rilievo l'articolo 6, che per tutto il 2020 consente le vendite promozionali “in ogni periodo dell'anno alla percentuale decisa dall'esercente e senza preventiva comunicazione all'Ufficio Attività Economiche”. Ancora, le vendite di fine stagione per il 2020 possono essere effettuate dagli operatori al dettaglio dal 18 luglio al 1° settembre.

Scarica il decreto legge n. 102

