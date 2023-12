SAN MARINO Fatturazione del gas: ecco le novità del 2024

È cominciato il progetto di sostituzione di tutti i contatori del gas con apparati di ultima generazione che permettono la lettura remota dei consumi. Ridefiniti anche quattro scaglioni annuali. il nuovo modello di calcolo segue una logica di riempimento progressivo: i primi consumi dell'anno saranno valorizzati alla tariffa del primo scaglione, fino al raggiungimento della soglia del secondo, e così via nei mesi seguenti fino a dicembre. I nuovi criteri saranno applicati dalla fatturazione di gennaio.

Per questo a marzo ci saranno due fatturazioni distinte: una per dicembre 2023 con i criteri vigenti e una per gennaio 2024 con le nuove modalità. Per assicurare che il volume fatturato a fine anno sia quanto più vicino alla realtà si consiglia di inserire la lettura del contatore del gas nell'area clienti del sito dell'AASS. In alternativa si può inviare una foto del proprio contatore per email all'indirizzo autolettura@aass.sm, specificando il “Codice PDR” presente in ogni bolletta.

Con il nuovo anno altre novità in arrivo, ma per i soli utenti domestici, con l'introduzione delle tariffe sociali per tutte le bollette. Per accedere ai prezzi agevolati, previa presentazione di apposita istanza all'Aass, queste le condizioni necessarie: reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore a 8500 euro i componenti della famiglia, che non siano studenti o disoccupati, durante i periodi di non occupazione devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non devono aver rifiutato offerte lavorative nel corso dell'anno solare precedente alla domanda. La modulistica e ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione sono disponibili nella sezione “Tariffe” del sito dell'Aass o contattando il servizio clienti dell'azienda.

