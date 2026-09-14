Fatturazione elettronica: dal 1° gennaio diventa obbligatoria a San Marino

SRV_FATTURAZIONE_ELETTRONICA_1409

Con la Delibera 27 del Congresso di Stato adottata nella seduta del 1° settembre, San Marino disciplina la fatturazione elettronica in territorio. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati in possesso di un codice operatore economico non potranno più presentare fatture in modalità cartacea.

Dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2026 l’adesione è volontaria, poi saranno escluse solo le imprese che abbiano ricavi inferiori ai 100.000 euro nell’anno solare precedente. I soggetti obbligati che omettono o trasmettono in ritardo la fattura elettronica saranno sanzionati a partire dal 1° gennaio 2028.

La trasmissione deve avvenire per via telematica attraverso l'HUB SM dell'Ufficio Tributario che però non svolgerà l'attività di conservazione per conto terzi delle fatture. Viene comunque messo a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle stesse tramite un area dedicata dell'HUB SM.

Per la cessione di beni la fattura deve essere predisposta e trasmessa entro il secondo mese successivo alla data di consegna o spedizione. In caso di prestazione di servizi va trasmessa entro il secondo mese successivo all'ultimazione del servizio. Per acconti o pagamenti anticipati la fattura deve essere comunque predisposta e trasmessa per l'importo pagato, in tutto o in parte, sempre entro il secondo mese successivo al pagamento.







