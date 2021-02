Fausta Morganti: sabato 6 le esequie in Pieve, tanti i messaggi di cordoglio

Si svolgerà sabato 6 febbraio alle 10 alla Basilica del Santo, il funerale di Fausta Morganti, scomparsa all'età di 76 anni. Tanti nel frattempo i messaggi di cordoglio : “La notizia della sua scomparsa ci lascia attoniti e profondamente addolorati”. Queste le parole con cui il Rettore Corrado Petrocelli, interviene a nome della Comunità Universitaria. “Per chiunque la conoscesse – prosegue - Fausta ha costituito da sempre un punto di riferimento per lo spessore, la saldezza e la coerenza delle sue convinzioni, nonché l'alta capacità di tradurle in atti di grande significato".

"Se tante sono le iniziative che vanno riconosciute al suo impegno tenace, lungimirante e appassionato, prosegue Unirsm, tra queste spicca la volontà convinta di dar vita alla prima Università della Repubblica di San Marino. L’Università le era rimasta nel cuore: dell’Ateneo. Scompare con lei un testimone d’eccezione della politica alta, disinteressata, visionaria ma insieme profondamente efficace e soprattutto volta non a ottenere un consenso immediato e perciò effimero, ma a creare le basi per lo sviluppo e la crescita del Paese. Tutta la Comunità Universitaria ne piange la scomparsa e si stringe in un abbraccio sincero e accorato ai familiari”.

"Maestra di vita, esempio di dedizione e capacità, paladina di conquiste sociali, il suo ricordo rimarrà indelebile nella Storia della Repubblica di San Marino come esempio di rettitudine, coerenza e amore per il Paese. Movimento Ideali Socialisti è vicino alla famiglia in questo triste momento", scrive Movimento Ideali Socialisti.



"Ricordiamo Fausta - hanno scritto il Segretario Generale Giuliano Tamagnini e il Segretario FUPS Elio Pozzi - come una delle prime donne sammarinesi, impegnate in politica, a ricoprire ruoli di primissimo piano sia nel Governo che nelle istituzioni, con grandi capacità e propensione al dialogo con le parti sociali; si è particolarmente profusa per la promozione della cultura in ogni ambito della società e per il miglioramento del livello di istruzione scolastica". Con lei - la ricorda la Confederazione del Lavoro - se ne va una delle esponenti più rappresentative e carismatiche della sinistra sammarinese e del movimento per i diritti delle donne; lascia un grande patrimonio di idee e di valori culturali, civili e democratici, a cui tutti i cittadini possono continuare ad attingere".



“Passione e visione. Su questi pilastri Fausta Morganti ha costruito il suo lungo e intenso impegno politico", la ricorda la Confederazione Democratica. Considerava valori inamovibili equità e giustizia sociale, solidarietà, libertà, diritti umani e sociali, democrazia e partecipazione”. “Nel mezzo di questa emergenza pandemica, - ha scritto il Segretario Generale Gianluca Montanari - la sua ultima battaglia è stata quella a difesa della sanità pubblica. E lo ha fatto con quello stile appassionato e diretto che ha sempre contraddistinto il suo impegno civile”.

"Attoniti e gelati", è la reazione del Comites alla scomparsa di Fausta Morganti, "Un’altra grande amica ai tavoli di lavoro e che ha sempre sostenuto le nostre battaglie per la cittadinanza, ritenendo da persona di grande cultura quale era, che uno stato come San Marino non deve togliere opportunità, ma se mai dare maggiori prospettive a tutte le persone che in questa meravigliosa Repubblica vi abitano". Scrive in una nota.







