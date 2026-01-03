Febbre che va e torna, dura più a lungo e colpisce anche l’intestino: cosa sapere sull’influenza di quest’anno

Febbre alta che dura più del previsto, sembra passare e poi ritorna dopo pochi giorni. E in molti casi compaiono anche nausea, vomito o diarrea. È così che l’influenza di quest’anno si presenta a molti pazienti, in modo un po’ diverso da quello a cui siamo abituati. I dati più recenti sembrano mostrare un rallentamento nei contagi in Italia rispetto alla settimana precedente; potrebbero però aver inciso le feste e la chiusura delle scuole.

Influenza K: quali sono i sintomi più comuni

Dal punto di vista clinico, l’influenza causata dalla variante K non si discosta molto dalle forme stagionali classiche. L’esordio è in genere improvviso e caratterizzato da:

febbre alta,

tosse,

mal di gola,

dolori muscolari e articolari,

mal di testa,

brividi,

una marcata sensazione di stanchezza.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, questi rappresentano i sintomi tipici dell’influenza stagionale. Intensità e durata - va precisato - possono variare da persona a persona e non tutti i pazienti presentano l’intero quadro clinico. Molti dei casi registrati, inoltre, rientrano nella definizione di “sindrome simil-influenzale”: un insieme di sintomi compatibili con l’influenza, ma non sempre confermati da test di laboratorio.

Perché l’influenza 2025-2026 colpisce anche la pancia

Un elemento che sta attirando l’attenzione dei medici è la maggiore frequenza di disturbi gastrointestinali. «Quest’anno l’influenza colpisce spesso anche la pancia, con nausea, vomito e diarrea», spiega Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un video diffuso sui social. Si tratta di sintomi più comuni nei bambini ma che in questa stagione sembrano presentarsi con maggiore regolarità, rendendo meno immediato riconoscere l’influenza nelle sue fasi iniziali.

Quanto dura l’influenza K e perché sembra più aggressiva

I sintomi compaiono in genere dopo un breve periodo di incubazione (circa 2 giorni) e inizialmente tendono a essere più intensi, per poi attenuarsi gradualmente. Secondo le indicazioni riportate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la fase acuta dell’infezione si risolve generalmente entro una settimana, anche se tosse, stanchezza e senso di spossatezza possono persistere più a lungo.

Secondo Bassetti, l’influenza di quest’anno «appare più aggressiva, con sintomi che durano più a lungo, fino a 8-9 giorni». In molti pazienti si osserva anche un andamento bifasico: un primo picco di febbre molto alta, un breve miglioramento e poi un nuovo rialzo febbrile.

Cosa fare in caso di influenza: niente pronto soccorso e stop agli antibiotici

Gli esperti invitano a evitare scelte inappropriate. Pronto soccorso e antbiotici sono scelte "da evitare nei casi di influenza" - anche per la variante K - "a meno a che non siano consigliate dal medico", spiega Silvestro Scotti all'Adnkronos, Segretario Nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg).

"Nelle prime 24-48 ore può bastare la semplice telefonata al proprio medico di famiglia per avere i consigli iniziali di gestione della patologia. Il medico, che conosce il suo assistito, sa se è un paziente a rischio, per fattori cronici o per altre patologie, oppure se si tratta di un paziente che non ha problemi di base e può avere un'evoluzione benigna dell'infezione, gestibile con una terapia da automedicazione: un antipiretico, un mucolitico e un antifiammatorio".

E aggiunge: "Questa influenza purtroppo ha un decorso iniziale di 3-4 giorni di febbre molto alta. Ma in genere dopo 48 ore di terapia con antipiretici e antinfiammatori, la febbre comincia a distanziarsi, i picchi cominciano un poco a diminuire, anche se non sparisce. Sono segnali che il virus riduce il suo attacco. Quest'anno c'è bisogno di qualche giorno in più. Sarebbe meglio, quindi, preservare il pronto soccorso per i casi più gravi". Gli antibiotici, ricorda Scotti, non agiscono contro i virus e il loro uso improprio favorisce l’antibiotico-resistenza.

L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che riposo, adeguata idratazione e l’uso di farmaci per alleviare febbre e dolori rappresentano le armi più appropriate per combattere l'influenza.

È importante, poi, prestare attenzione all’evoluzione dei sintomi. L’ISS ricorda che in presenza di un peggioramento clinico, con febbre elevata persistente, difficoltà respiratorie, confusione, disidratazione o sintomi che non migliorano dopo alcuni giorni, è sempre opportuno rivolgersi al medico, in particolare è bene monitorare bambini piccoli, anziani, donne in gravidanza e persone con patologie croniche, per le quali il rischio di complicanze è più elevato.

I dati aggiornati

Entrata nel vivo già da alcune settimane, i numeri confermano una stagione particolarmente impegnativa. A trainare l’epidemia, quest'anno, è la variante K, sottoclade del virus A(H3N2). Secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella settimana compresa tra il 22 e il 28 dicembre si stimano 820 mila casi - 14,5 casi per 1.000 assistiti -, in calo rispetto alla settimana precedente quando l'incidenza era pari a 17,1. Attenzione, però, ad abbassare la guardia: il dato potrebbe essere conseguente ad una riduzione nel numero di visite e di dati trasmessi in occasione del Natale e grazie alla chiusura delle scuole, che come ogni anno ha ridotto la trasmissione dei virus respiratori nelle fasce di età dove la circolazione è più intensa. L’incidenza più elevata si osserva infatti, come di consueto, nella fascia di età 0-4 anni, con circa 39 casi per 1.000 assistiti. A gennaio l'incidenza potrebbe dunque risalire o comunque rimanere alta.



Prevenzione: il ruolo del vaccino e dei comportamenti quotidiani

La vaccinazione antinfluenzale rimane lo strumento principale per ridurre il rischio di forme gravi e complicanze. Il vaccino viene aggiornato ogni anno per adattarsi ai ceppi in circolazione e, pur non eliminando del tutto la possibilità di contagio, contribuisce a rendere l’infezione più lieve e a proteggere le persone fragili. A questo si affiancano misure semplici ma efficaci: lavaggio frequente delle mani, aerazione degli ambienti chiusi e attenzione ai contatti in presenza di sintomi respiratori.











