CONVEGNO Fede, ragione, missione: "Da Luigi Negri lascito umano, culturale ed ecclesiale" Annunciato il trasferimento della salma nella cripta del Duomo di San Leo, luogo caro al vescovo emerito

La comunità ricorda Luigi Negri, già vescovo di San Marino-Montefeltro, con una giornata di studi al Teatro Nuovo di Dogana. Sul palco, nella giornata di sabato 25 novembre, personalità del mondo cristiano e della politica, nell'evento organizzato dal Centro Giovanni Paolo II. Filo conduttore il "lascito umano, culturale ed ecclesiale" di monsignor Negri. "Fede, ragione, missione" le parole chiave.

Tra i diversi protagonisti: il cardinale Gerhard Ludwig Muller, prefetto emerito della Congregazione della Dottrina della Fede, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ma anche Rocco Buttiglione per la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo emerito di Trieste.

"E' stato un personaggio di grande profilo a livello intellettuale, spirituale e per la Chiesa", ha affermato il cardinale Muller. "Non era un ideologo - ha ricordato Buttiglione - ma uno che cercava di incontrare il desiderio del cuore della persona che aveva davanti".

Negri è stato protagonista di eventi importanti per il territorio, come la visita di Papa Benedetto XVI nel 2011. In parallelo il suo apporto sul piano della laicità, per la cultura e sul fronte economico. Legame con il Montefeltro che rimarrà nel futuro: annunciato il trasferimento della salma nella cripta del Duomo di San Leo, luogo a lui caro. “E' stato un maestro per tanti”, ha detto il sottosegretario Mantovano dal palco.

Nel video le interviste a Gerhard Ludwig Muller (prefetto emerito della Congregazione della Dottrina della Fede), Rocco Buttiglione (Pontificia Accademia delle Scienze Sociali) e Marco Ferrini (direttore Centro Giovanni Paolo II)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: