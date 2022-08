Federalberghi: “I parcheggi del centro storico rimangano parcheggi” Decoro, segnaletica, raccolta differenziata e la regolamentazione del riposo fra i temi discussi tra albergatori, Ufficio del Turismo e segreteria

Mentre la stagione turistica è ancora nel vivo, ieri Federalberghi di San Marino ha voluto incontrare l'Ufficio del Turismo – presenti anche rappresentanti della segreteria al Turismo, del Settore Parcheggi e di quello Eventi – per chiedere, in sostanza, che i parcheggi 6 e 7, a ridosso delle mura del centro storico, siano utilizzati per lo scopo per cui sono stati creati, ossia come stalli per le auto. L'auspicio di albergatori e altri commercianti è che i parcheggi “non vengano più utilizzati per eventi con le problematiche che ovviamente la loro chiusura comporta”. Ancor meglio se si restituissero le cave al paesaggio – si legge in una nota di Federalberghi -, realizzando al loro posto parcheggi interrati di qualità, previsti anche da un piano particolareggiato del 2012. Durante l'incontro si è parlato anche di un nuovo regolamento per il decoro del Patrimonio Unesco, della necessità di programmazione di eventi compatibili con il centro storico, dell'aggiornamento della segnaletica, dell'implementazione della raccolta differenziata e della regolamentazione del riposo notturno di turisti e residenti.

