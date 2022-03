Federalberghi insieme all’Università di San Marino per piantare alberi in tutto il mondo

Una sinergia locale per avere un impatto a livello globale. Federalberghi San Marino in collaborazione con la Segreteria all'Ambiente e l'Università ha promosso un progetto di rigenerazione dei territori. La volontà è piantare nuovi alberi in tutto il mondo e questo avviene tramite una raccolta fondi che passa attraverso la realizzazione di un salvadanaio speciale. Il progetto è realizzato in legno locale, abete e carta riciclata. In coerenza con la natura dell'iniziativa si è scelto di valorizzare la visione contemporanea della filiera corta e dell'economia circolare. I salvadanai verranno sistemati nelle reception delle strutture ricettive.

Nel video l'intervista a Riccardo Varini, Direttore Facoltà Design Università RSM, Riccardo Vannucci, Pres. Federalberghi