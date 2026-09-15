Federazione Pensionati USL, cambio al vertice: eletta Antonella Marani

Un appuntamento denso di significato e arricchito dalle testimonianze nel campo della tutela della terza età, con anche la partecipazione del Segretario per la Sanità, Massimo Andrea Ugolini, che ha paerto al confronto sulle tematiche portate al Congresso. Al centro del dibattito, l'impatto dell'inflazione e del carovita sulle fasce vulnerabili. Proprio da qui, muove l'intervento del Segretario uscente, Luigi Maria Belisardi, che ha ricoradato le battaglie della Federazione per la rivalutazione delle pensioni al pari degli stipendi; denunciando situazioni critiche legate all'aumento degli affitti, al rischio sfratti e alla rinuncia alle cure e al cibo di qualità da parte dei pensionati, soprattutto quelli soli. A tema proprio la la solitudine e le risposte che la Federazione vuole dare quale “antidoto all'isolamento degli anziani”. Riconosciuta l'opportunità offerta dai progetti allo studio sul co-housing e citate azioni concrete come la creazione di una biblioteca aperta alla collettività nella nuova sede USL e le iniziative di aggregazione sul territorio.

Fortemente emotivo il contributo dei delegati durante i lavori; hanno fatto emergere il valore sociale dei circa 11 mila anziani sammarinesi, definiti una risorsa indispensabile per la memoria e il futuro del Paese. La neo eletta Antonella Marani auspica un mandato sotto il segno dell'unità di intenti con le altre Organizzazioni: “La strada giusta – ha detto - è fare le cose assieme”. Dal Segretario Francesca Busignani il ringraziamento a Luigi Maria Belisardi, che rimarrà comunque operativo all'interno del Direttivo e piena fiducia ad Antonella Marani, valore aggiunto per la squadra USL.







