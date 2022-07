Federazioni Pensionati al Governo: "Venga istituzionalizzato il Comitato di confronto del Casale la Fiorina"

Casale la Fiorina: il Comitato di confronto, dopo la prima fase sperimentale, non si riunisce dallo scorso anno. Csdl, Cdls e Usl chiedono un regolamento che ne stabilisca ambiti di operatività. Nato per migliorare i servizi assistenziali e formato da rappresentanti dei familiari, operatori socio-sanitari, rappresentanze sindacali e direzione della struttura, il Comitato ha operato in attesa di una sua istituzionalizzazione fino ad agosto 2021. Si ricorda come la doverosa necessità di sicurezza e protezione della vita degli anziani ospiti abbia portato all’isolamento, sacrificando la libertà di accesso da parte dei parenti. Le Federazioni Pensionati chiedono quindi un incontro urgente al Congresso e alla Segreteria Sanità, per il ripristino urgente del dialogo tra le parti coinvolte, affinché siano garantite tutele e politiche sociali.