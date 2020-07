Federazioni Pensionati CSU: “Emergenza sanitaria finita, ma non per gli anziani”

Con una lettera inviata al Congresso di Stato e al Comitato di Gestione dell'ISS, i segretari delle Federazioni Pensionati della CSU, Elio Pozzi e Armando Stacchini, sollecitano riaperture e la ripresa della vita sociale anche per gli anziani. “Emergenza sanitaria finita – scrivono – dopo oltre due mesi di lockdown San Marino è Covid-Free, avviando un piano di riaperture, ma per il popolo della terza età le misure emergenziali continuano a sortire i loro effetti”. In particolare, chiedono la riapertura del Centro Diurno di Borgo Maggiore che ospita anziani soli non autosufficienti e del Centro Sociale “Vivi la vita” di Serravalle. “Due centri con finalità diverse – segnalano Pozzi e Stacchini nella lettera - ma fondamentali per la loro attività di cura e socializzazione".