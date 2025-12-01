CARO SPESA Federconsumatori Rimini, Urbinati: "Negli ultimi 5 anni carrello della spesa segna +30%" Federconsumatori sottolinea come vivere oggi nel riminese sia critico per le famiglie, secondo le stime lo stipendio annuale medio di un lavoratore si aggira sui 22.000 euro, per una lavoratrice si parla di 18mila circa

Il carovita bersaglia le famiglie. Secondo i dati forniti da federconsumatori Rimini l'inflazione generale ad ottobre 2025 rispetto allo stesso mese del 2020 segna +1,7 %. Suona l'allarme se guardiamo la media degli ultimi 5 anni: +21%. In 5 anni i prezzi degli alimentari nel riminese hanno segnato una impennata, il carrello della spesa è aumentato del 30%. Se guardiamo nel dettaglio c'è stato un incremento del 27% pane e cereali, del 32% carne, del 69% dell'olio. Dati che superano la media nazionale e regionale, in un contesto in cui questo non ha corrisposto ad un aumento delle pensioni e delle retribuzioni.

"Noi in questi anni siamo transitati da un'economia finanziaria ad un'economia di guerra - spiega Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini - stiamo investendo purtroppo in armi e questo produrrà ulteriori sconquassi nelle famiglie sostanzialmente e anche nella sostenibilità delle loro economie, considerato che si investirà meno in salute e in istruzione che sono beni primari che i cittadini naturalmente trovano da avere. Fra l'altro vorrei aggiungere che in questi anni sul tema energia, quindi gas ed elettricità, siamo passati ad aumenti negli ultimi cinque anni del 61% per quanto riguarda l'elettricità, del 62,89% per quanto riguarda il gas e credo che questa tendenza non cambierà nonostante ci auguriamo tutti quanti si possa arrivare ad una fine del conflitto, soprattutto quello russo-ucraino".

Federconsumatori sottolinea come vivere oggi nel riminese sia critico per le famiglie, secondo le stime lo stipendio annuale medio di un lavoratore si aggira sui 22.000 euro, per una lavoratrice si parla di 18mila circa.

"Per quanto riguarda la sanità se non ci saranno investimenti dedicati che permettono l'accesso alla sanità pubblica più preciso e puntuale, purtroppo noi ci troveremo di fronte a una situazione nella quale o le famiglie spenderanno ancora di più nella sanità, in particolare quella privata, oppure come sta accadendo molti smetteranno di curarsi perché non ne hanno le condizioni" conclude Urbinati. Nel video l'intervista a Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: