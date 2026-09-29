Federico Fashion Style presenta "Bellissima" e "Sotto il casco nessuna è santa"

Due nuovi programmi per parlare di bellezza, fashion e glamour ma non solo: Federico Fashion Style presenta ai palinsesti di San Marino Rtv "Bellissima" e il podcast "Sotto il casco nessuna è santa".
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Il famoso hair stylist è intervenuto dallo studio di Roma alla presentazione dei nuovi palinsesti di San Marino Rtv
Due nuovi programmi per parlare di bellezza, fashion e glamour ma non solo: Federico Fashion Style presenta ai palinsesti di San Marino Rtv "Bellissima" e il podcast "Sotto il casco nessuna è santa".