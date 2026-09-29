TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
07:00 Peverani: "Cesena, Diamanti sta dando frutti. In C corsa a 3, il Rimini avrà già vinto a marzo" 02:28 La Nazionale di Roberto Cevoli è in Ungheria
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Federico Fashion Style presenta "Bellissima" e "Sotto il casco nessuna è santa"

Il famoso hair stylist è intervenuto dallo studio di Roma alla presentazione dei nuovi palinsesti di San Marino Rtv

di Francesca Biliotti
29 set 2026

Due nuovi programmi per parlare di bellezza, fashion e glamour ma non solo: Federico Fashion Style presenta ai palinsesti di San Marino Rtv "Bellissima" e il podcast "Sotto il casco nessuna è santa".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità