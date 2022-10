Fenomeno smombie, gli zombie con lo smartphone

È entrata a far parte della Treccani la parola smombie, che descrive una persona che cammina per strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone. Questa parola è infatti una fusione tra il termine smartphone e zombie. Un fenomeno sociale in diffusione costante, tanto capillare da essere giudicato ormai ordinario e da non sorprendere più. Coniata in Germania nel 2008 ed eletta parola dell'anno 2015 per il linguaggio giovanile dal dizionario del tedesco edito da Langenscheidt, oggi smombie è stata ufficialmente registrata come neologismo nei vocabolari.

