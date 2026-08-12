Ferragosto a due velocità: il Titano rallenta, Rimini tiene grazie al turismo estero

Un Ferragosto definito "molto indietro". È questa la fotografia scattata dal Direttivo dell'USOT, l'Unione Sammarinese Operatori Turistici, per la settimana centrale di agosto. Dopo un luglio che era riuscito a pareggiare i conti con lo scorso anno solo grazie alle vendite dell'ultimo, la prima settimana di agosto ha mostrato i primi segnali di cedimento con un calo del 5-7%. La vera anomalia sul Titano, riporta USOT, riguarda i prezzi: per cercare di riempire le camere, le tariffe sono tendenzialmente in discesa, un fenomeno opposto a quanto dovrebbe accadere in altissima stagione. Basta però scendere di pochi chilometri per trovare uno scenario opposto.

A Rimini, stando a quanto riporta Federalberghi, principale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo, la situazione è definita molto positiva e in linea con i dati record dello scorso anno. Qui l'occupazione delle strutture ha già superato il 95-96% e si viaggia verso un Ferragosto al completo. A spingere la Riviera è un afflusso straordinario di turisti stranieri provenienti da Germania, Polonia e Svizzera. Un dato fondamentale, poiché il turismo italiano sta risentendo della crisi: secondo Federalberghi, quest'anno un italiano su due ha rinunciato alle vacanze.

Le due realtà tornano a convergere sulle prospettive di fine mese. Sia a Rimini che a San Marino le richieste continuano per tutto agosto, con un'attesa altissima per il "boom" di presenze previsto in occasione della visita del Papa. Una spinta finale per una stagione che, nonostante le incertezze, punta a restare in piedi fino a settembre.

Nel video le interviste a Rossano Ercolani, Referente Direttivo USOT e Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini







