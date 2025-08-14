EVENTI 15 AGOSTO Ferragosto, a San Marino musica, mostre e cibo della tradizione Nella Repubblica in programma per Ferragosto DiscOttanta Novanta e non solo a via Donna Felicissima. Feste in spiaggia e visite guidate a Rimini, concerti a Riccione e Cattolica.

Se le coste romagnole soffrono per la crisi dell'ombrellone, il centro storico di Città fa il pienone di visitatori. Nell'antivigilia di Ferragosto è iniziato "Mi gusto San Marino" in via Eugippo. L'evento proseguirà fino al 17 agosto tra street food, laboratori e musica dal vivo. A Ferragosto si balla con DiscOttanta Novanta e non solo a via Donna Felicissima. Anche tanti eventi culturali in Repubblica: al Museo di Stato continua la mostra fotografica “Garibaldi, statue in movimento” visitabile fino al 17 agosto. Al Kursaal The Rsm Biennials fino al 28 agosto, la mostra unisce gli artisti sammarinesi che hanno preso parte dal 1986 alle Biennali di Venezia. A Palazzo Graziani sarà visibile fino al 30 agosto “Quale Repubblica. Cinque fotografi per cinque sguardi su San Marino”, una riflessione artistica sul territorio. Con “Memorie e mestieri” a Palazzo Sums fino al 3 settembre il pittore Pino Boschetti fa un tuffo nel Novecento romagnolo, tra botteghe, mercati e osterie.

Fino al 14 settembre al Museo del Francobollo da non perdere il San Marino Lincoln days, un'esposizione delle copie delle lettere ai Capitani reggenti, scritte dal Presidente degli Stati Uniti Abramo Lincoln dopo la cittadinanza onoraria. Nello stesso museo fino al 12 ottobre sarà esposta la mostra “Aurea Libertas” per celebrare i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro di San Marino. Alla Pinacoteca di San Francesco prosegue invece la mostra “Tra mistero e fascino dell'affresco” dell'artista Ido Erani. Trenta opere esposte fino al 28 settembre sul tema del sacro. E per concludere la settimana ferragostana il 17 agosto torna Alba sul Monte in concerto con il duo pianistico Ad Parnassum.

Tanti eventi anche sulla costa romagnola. A Rimini a Ferragosto musica elettronica alla Rimini Beach arena. E per gli amanti delle visite guidate fino al 16 agosto è in programma “Le Meraviglie di Rimini”, un tour per scoprire la storia della città. A Riccione in piazzale Roma Nostalgia 90 scalderà il Ferragosto con dj set, vocalist e ballerini. A Cattolica in piazza Primo Maggio il 15 agosto è previsto il concerto Swing “Ammore” della Dino Gnassi Corporation.

