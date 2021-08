ESTATE Ferragosto al sicuro sul Titano. Tanti turisti, ma si intensificano i controlli

Si avvicina il weekend più caldo dell'estate e non solo per le temperature. Prevista una grande affluenza con turisti che riempiranno le vie del centro di San Marino. Molti anche gli eventi in programma per tutta la prossima settimana che richiameranno qui persone da tutta Italia e anche dall'estero. Gendarmeria e Guardia di Rocca si stanno già muovendo per rafforzare ulteriormente i controlli, già aumentati durante tutto il mese d'agosto per il maggiore via vai di persone. Prosegue anche l'attività della Polizia Civile sempre presente sul territorio. Grande attenzione, naturalmente, anche per la sicurezza e per il rispetto delle norme anti-Covid. Proprio ieri l'intervento, subito dopo mezzanotte, degli uomini della Gendarmeria al Campo Bruno Reffi: troppi i partecipanti alla festa in occasione della giornata internazionale della gioventù - rispetto alla capienza massima stabilita per l'evento - e troppi assembramenti. Di qui la decisione di sospendere la festa.

Pattuglie raddoppiate quindi nei prossimi giorni non solo per garantire l'ordine pubblico ma anche per far rispettare distanziamento e regole sanitarie. L'ingresso a molte manifestazioni sarà possibile solo dopo il controllo di tessera vaccinale o certificato Covid o tampone, fanno sapere dalla Gendarmeria. "Dev'essere compreso che anche qui ci teniamo alla sicurezza" sottolineano. Ma tra le vie del centro, c'è chi si sente al sicuro grazie a distanziamento e chi, invece, preferisce usare la mascherina.

Nel video le loro voci

