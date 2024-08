METEO Ferragosto da bollino rosso per il caldo, ma da inizio settimana s'intravvede uno spiraglio

Ferragosto da bollino rosso per il caldo, ma da inizio settimana s'intravvede uno spiraglio.

Sarà un Ferragosto da bollino rosso per il caldo in Emilia-Romagna. Il ministero della Salute, infatti, ha disposto il livello massimo di allerta per il caldo. L'Arpae ha previsto il massimo livello di allerta per il disagio bioclimatico per tutta la pianura dell'Emilia-Romagna. Caldo che si fa sentire anche in Appennino: alle 13:00 del 14 agosto sul rifugio dell'Eremo di Carpegna, a 1260 metri di altitudine, si segnalano più di 26°C.

Gli esperti però intravedono uno spiraglio fra fine settimana e inizio della prossima, quando un impulso instabile di origine atlantica dovrebbe affondare il colpo verso l'Italia, con rovesci e temporali, accompagnati da aria relativamente più fresca. Potrebbe trattarsi del primo vero break della stagione estiva.

