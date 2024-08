AMICI A 4 ZAMPE Ferragosto e animali: tra abbandoni e attenzione al caldo Appello alla responsabilità da parte dell'assessore riminese Francesca Mattei

Ferragosto e animali: tra abbandoni e attenzione al caldo.

L'assessora comunale di Rimini al benessere degli animali, Francesca Mattei, invita i cittadini alla responsabilità. “In Italia, l'abbandono di un animale domestico è un reato previsto dall'articolo 727 del codice penale, che punisce chiunque lasci incustodito un animale domestico con l'arresto fino a un anno o una multa che può variare da 1.000 a 10.000 euro. Tuttavia, la minaccia di una sanzione penale non sempre riesce a dissuadere da questo gesto, che, ormai con una certa regolarità, raggiunge il suo picco proprio durante i mesi estivi. È durante le vacanze che alcuni proprietari abbandonano il loro amico a quattro zampe per strada prima di mettersi in viaggio”.

L'assessora Mattei sottolinea che è importante essere consapevoli di questo fenomeno. "Voglio lanciare un appello ai cittadini affinché evitino comportamenti che possano portare a queste tristi situazioni. Esistono molte strutture dedicate ai nostri animali, dove possono essere ospitati temporaneamente durante le ferie. In alternativa, è possibile affidare l'animale a una persona fidata che possa prendersene cura durante l’assenza. Insomma, le soluzioni per evitare l'abbandono ci sono e sono molteplici."

Per proteggere l’amico a quattro zampe durante le settimane di caldo intenso, è essenziale che i proprietari di cani e gatti adottino misure adeguate. È consigliabile portare i cani a fare passeggiate solo nelle ore più fresche della giornata ed è importante avere sempre con sé dell'acqua per mantenere l'animale idratato ed evitare che compia sforzi eccessivi. Un altro accorgimento utile è rinfrescare le zone del corpo più sensibili al calore, come zampe, ascelle e collo, utilizzando un panno di cotone bagnato. Prima di far camminare il cane sull'asfalto e accertarsi che non sia rovente appoggiando la propria mano sulla superficie per qualche minuto: se è troppo calda per voi, lo sarà anche per il vostro cane. La ciotola dell’acqua, inoltre, deve essere sempre piena e posizionata in un luogo accessibile, affinché l'animale possa bere in ogni momento. Infine, non bisogna mai lasciare il proprio cane o gatto da solo in auto.

