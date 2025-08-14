TURISMO Ferragosto: San Marino e la Riviera preparano l'accoglienza 12 milioni di italiani in vacanza. Giornate di esodo per le vacanze. Bollino rosso sulle strade

Continuano a fioccare le previsioni sulla settimana centrale di agosto, con numeri diversificati tra loro, ma la costante sembra sempre la stessa: al portafoglio sono costretti a guardare tutti. 12 milioni gli italiani in vacanza, secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio, ma nonostante il periodo sia, in realtà, piuttosto ampio - circa 13 giorni - la spesa media è intorno a 570 euro pro capite per via del consistente utilizzo di seconde case di proprietà, oppure si sfrutta l'ospitalità di amici e parenti: ben 28 casi su 100. Un intervistato su quattro dichiara invece di trascorrere il periodo in albergo. B&b, affitti a breve termine e agriturismi rappresentano, rispettivamente, il 14%, 12% e 11% delle scelte. Mare e montagna vanno per la maggiore. Città d'arte, piccoli borghi, laghi e crociere completano il panorama delle destinazioni. Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige e Sicilia sono in testa alla classifica delle regioni più gettonate. Spagna, Grecia e Francia per quel 18% che opta invece per le vacanze all'estero. E proprio mentre la Spagna brucia - 14 gli incendi di grandi dimensioni in Galizia, Castiglia-Leon, Estremadura - Inghilterra alle prese con la quarta ondata di calore dell'estate.

In Riviera è già cominciata la festa: anche il Comune di Rimini, come Riccione, ha previsto una deroga sugli orari limiti delle manifestazioni musicali tra 14 e 15 agosto. L'intrattenimento dei locali in spiaggia, chiringuito compresi, potrà andare avanti fino alle 2 di notte. Dopo le ultime polemiche sul calo di presenze, arriva l'endorsement della senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli che parla di "boom di arrivi", a conferma della consueta attrattività. “Il turismo in Regione ha saputo innovare mantenendo ben salde le sue radici – osserva, sottolineando "la resilienza delle imprese" cui non mancherà – assicura - "il sostegno del Governo Meloni".

Anche San Marino accoglie tanti turisti: in centro storico una buona affluenza, con Mi Gusto, entrato nel vivo, a far da traino. Fino a domenica piatti e prodotti locali da mattina a sera. E tanta buona musica dal vivo.

