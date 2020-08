TURISMO Ferragosto sul Titano: primo bilancio positivo, alberghi quasi sold-out e molta gente in centro Primo commento sulle presenze turistiche a Ferragosto da Luigi Sartini, presidente Usot

E' stato un Ferragosto caldo, sia sul fronte meteo che a livello di presenze in Città. E' positivo il primo bilancio dell'Usot, con hotel che hanno sfiorato il sold-out, giro di persone nelle strutture ricettive ed eventi che richiamano anche i sammarinesi. Nel corso della giornata un paio di interventi del 118 per lievi malori in centro.

Indirizzato ai visitatori il messaggio di saluto del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. “Gli angoli del Centro Storico Patrimonio dell’Umanità Unesco vi aspettano per vivere emozioni indimenticabili”, scrive Pedini Amati che fa riferimento anche al palinsesto di eventi. Iniziative che, dice, “nonostante tutto siamo riusciti a creare”. Dal responsabile del Turismo un invito a vivere il 15 agosto in sicurezza e, allo stesso tempo, nel segno del divertimento.

Nel servizio, l'intervista a Luigi Sartini, presidente Usot

