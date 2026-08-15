ESTATE Ferragosto: un tuffo in mare per rinfrescarsi e celebrare il "Capodanno dell'estate" Tante le presenze a Rimini per il 15 agosto, specie al mare. Sul Titano visitatori soprattutto in mattinata

Oggi si festeggia il cosiddetto "Capodanno dell'estate": Ferragosto. Tra i luoghi principali dove trascorrere una giornata di relax c'è, ovviamente, il mare. Tante le presenze a Rimini, soprattutto in spiaggia, anche per cercare refrigerio in acqua in queste giornate calde. Numerosi gli eventi in Riviera la scorsa notte, tra musica, degustazioni e feste sulla spiaggia, ma anche musei e cultura. A San Marino, che ieri sera ha proposto soprattutto eventi con musica, presenze soprattutto in mattinata: molti i visitatori che, nella prima parte della giornata, hanno raggiunto il Titano per un gita fuori porta e per una passeggiata tra le affascinanti vie del centro storico di San Marino Città.

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