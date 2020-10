Festa dei Nonni: un prezioso aiuto nelle difficoltà. Fups-Csdl: "Ottimisti nonostante tutto"

Nel servizio, l'intervista a Elio Pozzi, segretario Fups-Csdl. A sinistra foto Pixabay

Danno una mano in casa, consolano nei momenti difficili e sanno sempre come fare felici i nipoti. Sono i nonni, figure preziose sia a livello affettivo che pratico: da tempo un vero e proprio ammortizzatore sociale. Oggi la festa a loro dedicata che si celebra anche sul Titano. Una giornata che cade in un anno difficile, vista la pandemia e i rischi per la salute specie per i più anziani. Ma “rimaniamo ottimisti nonostante tutto”, dice Elio Pozzi, segretario della Fups-Csdl.

Dalla politica, il messaggio del Partito socialista che si sofferma sul valore della figura dei nonni, sia per il loro aiuto alle famiglie sia per “l’indispensabile patrimonio di saggezza”. A livello italiano, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha registrato un video di auguri. “Siete preziosi – ha detto - perché ci date coraggio e fiducia nel futuro”.

Diversi sono i temi di attualità che toccano la categoria dei pensionati, per la Fups. Nei giorni scorsi la segnalazione, da parte delle federazioni della Csu, di centri sanitari “vicini al collasso” soprattutto per le conseguenze della pandemia. L'Iss si è poi attivato per cercare soluzioni. Imminente, spiega Pozzi, anche la riapertura del centro Vivi la Vita di Serravalle. Sentito, come argomento, anche il prelievo sulle pensioni durante la pandemia.

