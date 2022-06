Festa del Corpus Domini a San Marino: le celebrazioni

San Marino festeggia il Corpus Domini, una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa cattolica. La festa dedicata all'Eucaristia. Le celebrazioni partono dal corteo reggenziale che raggiunge la Basilica del Santo per la liturgia presieduta dal Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro Mons. Andrea Turazzi. I Capitani Reggenti, in questa occasione, indossano anche il collare di Gran Maestro dell'Ordine di San Marino. Con loro i rappresentanti istituzionali e sociali del Paese. Come per il 2021, viene rispettata la tradizione che vede poi svolgere la tradizionale processione del Corpus Domini per le vie del centro storico.

Terminata la celebrazione eucaristica ha inizio la processione che raggiunge Piazza della Libertà dove viene deposto il Santissimo Sacramento su un tavolo con ai lati i candelieri accesi. I Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli si affacciano dal balcone centrale del Palazzo Pubblico per seguire la benedizione del Vescovo sulla Repubblica con l’ostensorio. Non solo l'aspetto religioso, in questo 16 giugno, ma anche civile, con i Corpi militari che presentano le armi e la Banda Militare.

